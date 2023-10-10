ОАЕ попередили Сирію про неприпустимість втручання у війну Ізраїля та ХАМАС — ЗМІ

Емірати мають великий вплив на Сирію, оскільки уклали мирну угоду минулого року.
Об’єднані Арабські Емірати попередили диктатора Башара Асада про неприпустимість втручання у війну між ХАМАС та Ізраїлем і закликали не дозволяти проводити напади з території Сирії.
Про це інформує Axios з посиланням на повідомлення двох джерел, поінформованих про дипломатичні зусилля Еміратів, передає ZN.
Повідомляється, що ОАЕ нормалізували свої відносини з Сирією ще минулого року, тому мають найбільший вплив на уряд Сирії, ніж більшість інших арабських країн.
Крім того, в ОАЕ є тісні стосунки з Ізраїлем, після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році в рамках укладених "угод Авраама".
Джерела видання повідомляють, що офіційні особи ОАЕ вже надіслали повідомлення високопоставленим сирійським чиновникам і поінформували адміністрацію Байдена про своє спілкування з сирійцями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.
Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.
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