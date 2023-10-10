ОАЭ предупредили Сирию о недопустимости вмешательства в войну Израиля и ХАМАС — СМИ

Эмираты оказывают большое влияние на Сирию, поскольку заключили мирное соглашение в прошлом году.

Объединенные Арабские Эмираты предупредили диктатора Башара Асада о недопустимости вмешательства в войну между ХАМАС и Израилем и призвали не разрешать нападения с территории Сирии.

Также читайте Президент Израиля призвал мир признать ХАМАС террористической организацией

Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщения двух источников, информированных о дипломатических усилиях Эмиратов, передает ZN.

Сообщается, что ОАЭ нормализовали свои отношения с Сирией еще в прошлом году, поэтому оказывают наибольшее влияние на правительство Сирии, чем большинство других арабских стран.

Кроме того, у ОАЭ есть тесные отношения с Израилем, после того как страны подписали мирный договор в 2020 году в рамках заключенных "соглашений Авраама".

Источники издания сообщают, что официальные лица ОАЭ уже направили сообщения высокопоставленным сирийским чиновникам и проинформировали администрацию Байдена о своем общении с сирийцами.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.