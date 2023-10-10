ОАЭ предупредили Сирию о недопустимости вмешательства в войну Израиля и ХАМАС — СМИ

Эмираты оказывают большое влияние на Сирию, поскольку заключили мирное соглашение в прошлом году.
Объединенные Арабские Эмираты предупредили диктатора Башара Асада о недопустимости вмешательства в войну между ХАМАС и Израилем и призвали не разрешать нападения с территории Сирии.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщения двух источников, информированных о дипломатических усилиях Эмиратов, передает ZN.
Сообщается, что ОАЭ нормализовали свои отношения с Сирией еще в прошлом году, поэтому оказывают наибольшее влияние на правительство Сирии, чем большинство других арабских стран.
Кроме того, у ОАЭ есть тесные отношения с Израилем, после того как страны подписали мирный договор в 2020 году в рамках заключенных "соглашений Авраама".
Источники издания сообщают, что официальные лица ОАЭ уже направили сообщения высокопоставленным сирийским чиновникам и проинформировали администрацию Байдена о своем общении с сирийцами.
Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.
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