ХАМАС просит Израиль о начале переговоров

Террористы заявили, что "достигли всех целей".

Боевики террористической группировки ХАМАС заявили, что готовы к переговорам с Израилем.

Об этом информирует Reuters.

Высокопоставленный боевик ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что они готовы начать переговоры с Израилем, поскольку все цели были достигнуты.

Кроме того, боевик добавил, что ХАМАС открыт "ко всем политическим диалогам".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что происходящее в Газе — только начало, а ХАМАС получит войну, которую хотел.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.

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