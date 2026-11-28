Халиль аль-Хай / © Associated Press

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Израильские войска нанесли авиаудар по месту нахождения Изеддина аль-Хаи, который является 29-летним сыном лидера группировки ХАМАС Халиля аль-Хаи.

Об этом пишет Reuters.

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Атаку совершили утром в пятницу, ее целью стала квартира в жилом доме, где должен был быть аль-Хая. Спикер ХАМАСа утверждает, что сын руководителя выжил, а его невестка получила ранения.

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Изеддин — последний живой сын Халиля. Четверо других его потомков погибли в результате боевых действий в Полосе Газы.

Напомним, по комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб. Он погиб вместе со своей семьей.

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