Вера Брежнева впервые прокомментировала развод с Константином Меладзе

Пара поженилась в 2015 году, а уже в 2022 году активно начали говорить об их разрыве.

Экс-певица Вера Брежнева, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA, впервые прокомментировала слухи о разводе с композитором Константином Меладзе.

К слову, слухи о разрыве пары ширились еще с 2022 года, однако лишь несколько дней назад исполнительница официально подтвердила, что не находится в отношениях с Меладзе. Никаких комментариев по этой теме Брежнева не давала. Однако в рубрике ЖВЛ в "Сніданку з 1+1" исполнительница прокомментировала развод.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

К слову, певица попросила уважать их решение. Брежнева отметила, что они с Меладзе хотели бы оставить за ними право на конфиденциальность.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином развелись, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — отметила певица.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе жили в браке с октября 2015 года. Летом 2022 года начали распространяться слухи, что знаменитые супруги развелись. Поговаривали, что причиной этого стали разные взгляды на войну в Украине. Если же Брежнева осудила российское вторжение и занялась волонтерством, то Меладзе выбрал молчание.

Лишь 6 октября этого года исполнительница официально подтвердила, что развелась. Откровенным артистка поделилась в мини-альбоме "Дякую", где рассказала о пережитых трансформациях.

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