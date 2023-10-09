Алла Пугачева и Макс Галкин бегут из Израиля - росСМП

Российский юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева выезжают из Израиля, который 7 октября атаковала палестинская боевая группировка ХАМАС.

Супруги 8 октября заметили очевидцы в аэропорту Тель-Авива – Бен-Гурион. Максим Галкин на фото был повернут к камере лицом, так что его можно хорошо разглядеть, а вот Алла Пугачева стояла спиной. Пара была одета в спортивные костюмы. Такое фото распространили российские пропагандисты.

Удалось ли знаменитостям уехать из страны – неизвестно. Пока ни Галкин, ни Пугачева не выходили на связь.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: из соцсетей

Отметим, в начале полномасштабной войны в Украине супруги вместе с детьми выехали из России в Израиль. 7 октября палестинская боевая группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по стране. Боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля.

Максим Галкин и Алла Пугачева заставили очень сильно переживать за себя, ведь не выходили в течение дня на связь. Лишь вечером юморист дал понять, что с ними все хорошо. Он рассказал, как с женой и детьми проснулся в шесть утра от сирен, и выразил соболезнования всем пострадавшим.

Напомним, другой российский музыкант вместе с женой и годовалым сыном Андрей Макаревич тоже с начала полномасштабной войны в Украине живет в Израиле. Недавно артист вышел на связь, рассказал, все ли в порядке и где они находятся.

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