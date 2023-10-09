Кулеба очертил срок вступления Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба ответил, сможет ли Украина в ближайшие годы присоединиться к Альянсу.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, когда Украина станет членом НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Так, журналисты спросили у министра иностранных дел, где будет учиться его дочь Люба, которой сейчас 12 лет, – в школе, университете, или может будет работать, когда Украина станет членом НАТО.

"Думаю, она будет еще получать образование", — ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба назвал важное условие для начала переговоров между Украиной и Россией.

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