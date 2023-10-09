Переговоры Украины с Россией – Кулеба назвал важное условие

Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина может сесть за стол переговоров с РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вывод российских войск с территории Украины может стать условием для начала переговоров между странами.

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

"Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и буду убежден, что это реальный вывод, а не декорация, пойму – они настроены на переговоры", — отметил он.

Однако министр отметил, что такие действия РФ не будут означать автоматическое согласие Украины на переговоры. Ведь Россия слишком часто "обманывала украинцев, европейцев, американцев, чтобы можно было ей поверить с первого слова или шага".

Дмитрий Кулеба также вспомнил фразу министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую она сказала на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 2 октября в Киеве: "Будущее Украины – в Европейском Союзе. В нашей общности свободы. И скоро она будет простираться от Лиссабона до Луганска".

"Для дипломатов эта фраза звучит не просто красиво, а с двойным содержанием. Ранее она звучала: "Европа от Лиссабона до Владивостока", – отметил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или острове Тузла, речи о переговорах между Украиной и РФ быть не может.

"Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки — даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", — резюмировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, экс-президент России Дмитрий Медведев неожиданно упомянул о возможности переговорного процесса как инструмента окончания войны.

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