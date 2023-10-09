Кулеба окреслив термін вступу України до НАТО

Дмитро Кулеба відповів, чи зможе Україна у найближчі роки приєднатися до Альянсу.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, коли Україна стане членом НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

Так, журналісти запитали у міністра закордонних справ, де навчатиметься його донька Люба, якій зараз 12 років, – у школі, університеті, чи може працюватиме, коли Україна стане членом НАТО.

"Думаю, вона ще здобуватиме освіту", - відповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба назвав важливу умову для початку переговорів між Україною та РФ.

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