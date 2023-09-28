У НАТО заявили, що збільшать виробництво зброї для України

Підтримка України серед союзників по НАТО є непохитною і буде продовжуватись.

НАТО збільшить виробництво зброї для постачання Україні, а також для власних потреб.

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Про це повідомила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт, інформує Голос Америки.

Вона зазначила, що деякі союзники по НАТО передали Україні все, що було у їх можливостях та навіть у шкоду власній безпеці.

"Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", – сказала Сміт.

Вона заявила, що наразі блок налагоджує роботу з приватним сектором для збільшення виробництва зброї.

Крім того, пані посол наголосила, що підтримка України серед союзників по НАТО є непохитною і буде продовжуватись.

"Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо", – говорить Сміт.

Вона зазначила, що жодна країна НАТО не пропонувала зменшити обсяги допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО заявив, що треба довести Путіну, що Захід не відмовиться від підтримки України.

Крім того, ми раніше інформували, що обраний новим головою Військового комітету НАТО висловив підтримку Україні.

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