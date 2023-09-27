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Боєприпаси для України: Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Боєприпаси для України: Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини

Прапор Естонії / Фото: Getty Images

Країни продовжують співпрацювати в напрямку підтримки України.

Так, Естонія підтримає рамковий контракт Німеччини щодо боєприпасів для нашої держави. Це є важливим фактором для стійкості України.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Деталі

Як зазначається у повідомленні, боєприпаси залишаються у центрі уваги для посилення України. Відтак Естонія долучилася до рамкового контракту партнера. Рішення привітав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. 

"Боєприпаси - це те, що ми вивчаємо кожного дня. Вони є і залишаються критичним фактором для стійкості України", – заявив глава Міноборони Німеччини.

Раніше Естонія оголосила про новий пакет допомоги для України. Так, Україні нададуть стрілецьку зброю та боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
128
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