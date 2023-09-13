Країни Балтії заборонили вʼїзд автомобілям з російськими номерами

Естонія слідом за Литвою та Латвією приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з номерами країни-агресорки Росії.

Про це 13 вересня повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, "їм (автомобілям - Ред.) не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не досягне перемоги".

Так, Таллінн виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами Російської Федерації прибуде до кордону, його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Разом з тим Естонія продовжить випускати транспорт із російськими номерами.

Слід зауважити, що 8 вересня Єврокомісія подовжила санкції проти РФ. У документі зазначається, що якщо громадяни Росії в'їзджають на автотранспорті з російським номером, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Саме тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі у тих, хто порушить заборону на в'їзд.

Як повідомлялося, Литва буде конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які в'їжджатимуть до країни. Санкції стосуватимуться автомобілів, зареєстрованих у Росії, та автомобілів з російськими номерами.

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