Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у низці областей

У середу, 13 вересня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У "червоних" регіонах є загроза застосування РФ балістичного озброєння.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області –загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:39 повітряна тривога оголошена у низці областей на півдні та сході України. Спочатку, об 11:17, сирени залунали у Запорізькій області. Від 11:33 тривога поширилася на інші регіони.

Повітряна тривога 13 вересня. Мапа тривог.

Як повідомлялося, вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Одещині та Сумщині. Росіяни вдарили кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Було зафіксовано 44 пуски. Знищено 32 дрони.

Читайте також: