Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у низці областей

Сирени лунають у низці регіонів.
У середу, 13 вересня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У "червоних" регіонах є загроза застосування РФ балістичного озброєння.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області –загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11:39 повітряна тривога оголошена у низці областей на півдні та сході України. Спочатку, об 11:17, сирени залунали у Запорізькій області. Від 11:33 тривога поширилася на інші регіони.
Як повідомлялося, вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Одещині та Сумщині. Росіяни вдарили кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Було зафіксовано 44 пуски. Знищено 32 дрони.