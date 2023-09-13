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Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у низці областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Повітряні сили попереджають про загрозу балістики у низці областей

Сирени пролунали в багатьох регіонах 13 вересня.

Сирени лунають у низці регіонів.

У середу, 13 вересня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У "червоних" регіонах є загроза застосування РФ балістичного озброєння.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. 

"Увага! Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області –загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні. 

Станом на 11:39 повітряна тривога оголошена у низці областей на півдні та сході України. Спочатку, об 11:17, сирени залунали у Запорізькій області. Від 11:33 тривога поширилася на інші регіони. 

Повітряна тривога 13 вересня. Мапа тривог. / ©
Повітряна тривога 13 вересня. Мапа тривог.

Як повідомлялося, вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Одещині та Сумщині. Росіяни вдарили кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Було зафіксовано 44 пуски. Знищено 32 дрони. 

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Дата публікації
Перегляди
696
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