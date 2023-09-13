Росія кілька годин атакувала Одещину дронами: що відомо по влучання

Вночі проти 13 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Сталося влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Є потерпілі.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я", - йдеться у повідомленні.

Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Сталося влучанням по припортовий інфраструктурі. Внаслідок атаки понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Зазначається, що сім цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Нагадаємо, після опівночі ПС ЗСУ повідомили, що Одещині загрожують ворожі ударні безпілотники. Наголошувалось, що декілька груп ударних БпЛА з Чорного моря прямували до південних районів області.

Згодом в ОВА поінформували, що росіяни вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

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