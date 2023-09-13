Росіяни вчергове атакували південь Одещини: є постраждалі

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

На жаль, є влучання після атаки ворожих безпілотників.

Про це інформує Одеська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.