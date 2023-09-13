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Росіяни вчергове атакували південь Одещини: є постраждалі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіяни вчергове атакували південь Одещини: є постраждалі

Унаслідок ворожої атаки на Одеську область є поранені

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

На жаль, є влучання після атаки ворожих безпілотників

Про це інформує Одеська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

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Дата публікації
Перегляди
208
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