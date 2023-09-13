Росіяни вчергове атакували південь Одещини: є постраждалі

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
На жаль, є влучання після атаки ворожих безпілотників.
Про це інформує Одеська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.
Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.
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