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Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие

В результате вражеской атаки на Одесскую область ранены

Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

К сожалению, есть попадания после атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Идет ликвидация последствий. Спасатели укротят пожар.

Известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.

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Просмотры
339
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