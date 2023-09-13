Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие

Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

К сожалению, есть попадания после атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Идет ликвидация последствий. Спасатели укротят пожар.

Известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.