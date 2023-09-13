Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие

Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.
К сожалению, есть попадания после атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.
Идет ликвидация последствий. Спасатели укротят пожар.
Известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.
Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.
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