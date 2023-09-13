Одесчине угрожают вражеские ударные беспилотники

Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Также в области была объявлена воздушная тревога.

"Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытие и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно! Берегите себя и близких", — добавил в сообщении глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Несколько групп ударных БпЛА предположительно "Shahed" из Черного моря направляются в южные районы Одесской области", — сообщают украинские военные.

В укрытие! Не пренебрегайте личной безопасностью.

"Измаильский район – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Группы ударных БпЛА двигаются вдоль границы с Румынией!", – позже заявили в Воздушных Силах ВСУ.