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Одесчине угрожают вражеские ударные беспилотники

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Одесчине угрожают вражеские ударные беспилотники

Российские беспилотники снова атаковали Украину / Фото: ТСН.ua

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Также в области была объявлена воздушная тревога.

"Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытие и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно! Берегите себя и близких", — добавил в сообщении глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Несколько групп ударных БпЛА предположительно "Shahed" из Черного моря направляются в южные районы Одесской области", — сообщают украинские военные.

В укрытие! Не пренебрегайте личной безопасностью.

"Измаильский район – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Группы ударных БпЛА двигаются вдоль границы с Румынией!", – позже заявили в Воздушных Силах ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
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