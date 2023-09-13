Одещині загрожують ворожі ударні безпілотники

Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Також в області була оголошена повітряна тривога.

"Ізмаїльський район, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу! Хутко йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою. Це дуже важливо! Бережіть себе та близьких", - додав у повідомленні очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Декілька груп ударних БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують до південних районів Одеської області", - повідомляють українські військові.

В укриття! Не нехтуйте особистою безпекою.

"Ізмаїльський район - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Групи ударних БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією!", - пізніше заявили у Повітряних Силах ЗСУ.