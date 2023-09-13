В Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни

В Москве произошли пожар и взрывы у останкинской башни.

На месте пожара поднимается столб черного дыма и слышались тревожные взрывы.

Собственно очевидцы сообщили о громкой "бавовне" на северо-востоке Москвы.

В районе станции метро «Владыкино» – облако дыма, на месте слышны звуки взрывов. «Услышал взрывы, потом были видны набат огня, дым. Сейчас взимаются пожарные машины», — сообщает очевидец.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что на Нововолодыкинском проезде вспыхнул мусор. Мол, возгорание оперативно ликвидировали.

Между тем пограничники РФ столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".

Читайте также: