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В Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
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В Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни

Мол, огонь оперативно затушили / Фото: Pexels

Идет беспокойство ночь для россиян.

В Москве произошли пожар и взрывы у останкинской башни.

На месте пожара поднимается столб черного дыма и слышались тревожные взрывы.

Собственно очевидцы сообщили о громкой "бавовне" на северо-востоке Москвы.

В районе станции метро «Владыкино» – облако дыма, на месте слышны звуки взрывов. «Услышал взрывы, потом были видны набат огня, дым. Сейчас взимаются пожарные машины», — сообщает очевидец.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что на Нововолодыкинском проезде вспыхнул мусор. Мол, возгорание оперативно ликвидировали.

Между тем пограничники РФ столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".

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Дата публикации
Просмотры
818
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