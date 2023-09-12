Аналитики ISW сообщили о жалобах пограничников РФ: боятся "украинских рейдов"

Пограничники РФ столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW)

Отмечается, что сотрудники Пограничной службы РФ выразили недовольство ограниченными возможностями. К слову, такие же жалобы есть у российских военных из состава оккупационного контингента на войне в Украине. Кроме того, пограничники выразили обеспокоенность возможными "украинскими рейдами" в Россию.

В частности, один российский "военкор" из совета по правам человека при Кремле усилил жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов. По его словам, подобные жалобы поступают практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ.

Он отмечает, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, которые имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, оснащенные артиллерией, авиацией и бронетехникой. "Военкор" заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими военными частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание "военкора" об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему озабочены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории ", – говорится в отчете.

Как сообщалось, Россия развернула почти полсотни установок "Искандер" возле Украины. Да, известно о 46 пусковых установках.

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