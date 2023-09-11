Почему Россия не отправляет на фронт танки Т-14: Буданов объяснил

Путин опасается отправлять их на фронт, поскольку это чревато серьезными имиджевыми потерями.

"Непобедимые" российские танки Т-14, созданные на базе универсальной гусеничной платформы Армата, — это миф. Они существуют до сих пор, поскольку их пока не отправили на фронт.

Об этом на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии заявил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов

По его словам, российские танки Т-90, считающиеся в РФ прорывом с точки зрения создания бронированной техники, легко уничтожаются дронами-камикадзе ВСУ.

"Никакого применения техники Т-14 так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки здесь можно увидеть. Они все сгорели... Горит все на самом деле. Чудо-оружие так и не создали", — подчеркнул глава украинской разведки.

Он также добавил, что Путин опасается отправлять их на фронт, поскольку это чревато серьезными имиджевыми потерями для своей и без того вялой оборонки.

"Думаю, что Т-14, когда они поняли, что может быть разрушающий эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт", — подытожил Буданов.

Напомним, что на фронте сгорело большое количество российских танков Т-90 .

Читайте также: