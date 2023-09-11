РФ развернула почти полсотни "Искандеров": в Воздушных силах ответили, справится ли ПВО

Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины. Этим вооружением оккупанты атакуют украинские города.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, справится ли с таким количеством ракетных комплексов противовоздушная оборона.

"Я бы не сказал, что это очень много. Да, это неприятные цифры для нас. Но группировка 700 самолетов и вертолетов тоже грозно звучит, расположенные вокруг украинских границ – Беларусь используется, Россия, Крым", — отметил он.

По словам Игната, комплексы "Искандер", которые у России есть на вооружении, расположены не на самих границах, а где-то по их протяженности, в том числе на временно оккупированной территории.

"Украина большая, линия фронта от белорусской границы до южных регионов достаточно велика. Установки, которые есть у России, она так разместила, что если посмотреть на протяженность границ, то не так уж много. Вопрос в том, сколько ракет оккупант сможет обеспечить для этих установок. Маневрирует крылатая ракета "Искандер-К", а есть еще баллистическая "Искандер-М". Те подсчеты, которые провело Главное управление разведки, говорят, что не смогут они вероятно обеспечить достаточным количеством ракет эти установки. Поэтому Россия неоднократно обращалась о возможной помощи с баллистическим вооружением к другим странам", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине БПЛА и ракеты Х-59 – в Воздушных силах рассказали первые подробности ночной атаки.

Читайте также: