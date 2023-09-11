В Черном море мощно развернута корабельная группировка врага: что это значит

В Черном море нет ракетоносителей врага на боевом дежурстве, но корабельная группировка мощно развернута.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 11 сентября.

Также читайте В Кривом Роге прогремели взрывы

Она подчеркнула, что обстановка в море остается стабильно напряженной. По ее словам, на 11 сентября находятся 9 единиц в Черном и одна в Азовском море.

"Разоблачают надводную обстановку, собирают оперативные данные и продолжают скрываться за гражданским судоходством. Они находятся в условно безопасном для себя, как они считают, районе — на расстоянии 100 морских миль от контролируемого украиной берега, в направлении юго-восточного побережья Крыма и далее до Новороссийска. "Там развернута корабельная группировка врага, она маневрирует, поскольку оставаться на одном месте им очень не спокойно. Именно такая тактика выбрана как одна из противодействий морским дронам, о которых они так много говорят и которых так ожидают", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что в ОК "Юг" наблюдают активизацию тактической авиации в направлении острова Змеиный.

"Время от времени они сбрасывают управляемые авиационные бомбы, направленные в направлении острова, поскольку там сосредоточено максимальное количество транспортных путей, в том числе гуманитарный коридор, который Украина предлагает судам, которые заблокированы в портах с начала полномасштабного вторжения, и уже доказали возможность своего функционирования ", — пояснила она, подчеркнув, что таким образом Россия пытается "оказать давление на судоходство, чтобы те не испытывали доверия к Силам обороны и Украине в целом".

Напомним, в интервью The Economist Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление и назвал направление, откуда россияне будут убегать.

Читайте также: