Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 11 сентября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Евро за выходные упал на 2 копейки и стоит 39,12 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 7 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,46 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 38,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41,5 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,25 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,68 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, доллар неожиданно начал дешеветь. Заметная смена тренда началась 30 августа. Эксперты говорят, что "виновником" укрепления гривны стал Национальный банк.

Читайте также: