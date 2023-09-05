Тариф на свет: сколько будет стоить электроэнергия осенью

Тариф на свет пока увеличиваться не будет.

В Украине в ближайшее время не планируется увеличение тарифов на свет. В сентябре стоимость электроэнергии будет такой же, что и в августе.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона.

По его словам, планируется не изменять этот тариф до окончания отопительного сезона 2023-2024 годов, то есть до марта-апреля.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр.

Глава министерства подчеркнул, что повышение стоимости электричества было вынужденной мерой. На такой шаг, по его словам, власти пошли на получение дополнительных средств на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", — говорит Галущенко.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о вероятности отключения света зимой. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что все зависят от характера и масштаба обстрелов энергосистемы в указанный период.

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