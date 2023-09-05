Тариф на світло: скільки коштуватиме електроенергія восени

Тариф на світло поки збільшуватися не буде.

В Україні найближчим часом не планують збільшення тарифів на світло. У вересні вартість електроенергії буде така ж сама, що й у серпні.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час телемарафону.

За його словами, планується не змінювати цей тариф до закінчення опалювального сезону 2023-2024 років, тобто до березня-квітня.

"Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - сказав міністр.

Очільник міністерства наголосив, що підвищення вартості електрики було вимушеним заходом. На такий крок, за його словами, влада пішла задля отримання додаткових коштів на ремонт енергосистеми, пошкодженої російськими атаками.

"Усі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію", - каже Галущенко.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про ймовірність відключення світла взимку. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що усе залежать від характеру і масштабу обстрілів енергосистеми у зазначений період.

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