Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в Украине ожидается сухая погода и переменная облачность.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В Закарпатье ожидается до +30°С. Днем в остальных областях ожидается приятная погода с температурой от +19...24°С.

"Ветер переменных направлений будет властвовать со скоростью 3-8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

На территории Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице ожидается от +22°С до +24°С.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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