Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 11 сентября

Синоптики обещают комфортную погоду.
Сегодня, 11 сентября, в Украине ожидается сухая погода и переменная облачность.
Об этом сообщил "Укргидрометцентр".
В Закарпатье ожидается до +30°С. Днем в остальных областях ожидается приятная погода с температурой от +19...24°С.
"Ветер переменных направлений будет властвовать со скоростью 3-8 метров в секунду", – говорится в сообщении.
На территории Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице ожидается от +22°С до +24°С.
Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.
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