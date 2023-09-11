Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 11 вересня

Синоптики обіцяють комфортну погоду.
Сьогодні, 11 вересня, в Україні очікується суха погода та мінлива хмарність.
Про це повідомив "Укргідрометцентр".
На Закарпатті очікується до +30°С. Вдень у решті областей очікується приємна погода з температурою від +19...24°С.
"Вітер змінних напрямків пануватиме зі швидкістю 3-8 метрів на секунду", – йдеться у повідомленні.
На території Київської області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря у столиці вдень очікується від +22°С до +24°С.
Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.
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