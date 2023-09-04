До України йде антициклон: як зміниться погода

Завтра, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Температура вночі буде 10-15°С, вдень 21-26°С. У південних і південно-східних областях вночі 14-19°С, вдень 24-29°С.

У Києві температура повітря вночі буде 13-15°С, а вдень 23-25°С.

"Дощів переважно не буде, хіба трохи на сході та в Приазовʼї пройдуть. Надалі в Україні – бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно", – зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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