Экономисты дали новый прогноз курса доллара и ВВП Украины

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

Об этом говорится в обновленном прогнозе компании.

Экономика Украины и валютный рынок показывают устойчивость к шокам на фоне войны. В то же время, теракт россиян на Каховской ГЭС в июне и отказ агрессора продолжать "зерновое соглашение" в июле, несмотря на опасения некоторых специалистов, практически не влияли на экономические и финансовые показатели.

Отмечается, что ввиду быстрого восстановления экономики в первом и втором кварталах, а также активизации проектов быстрого восстановления, ожидается, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год после падения на 29% в прошлом году.

А рост экономики в следующем году напрямую будет зависеть от событий на фронте. Аналитики считают, что, если горячая фаза войны закончится в начале 2024 года, а параллельно с этим на полную мощность заработают морские порты и вернется часть беженцев — экономика может вырасти еще на 8%.

"Но продолжение горячей фазы войны в течение всего следующего года ограничит темпы роста до 2-3%", – говорится в обновленном прогнозе.

В то же время, инфляционное давление со стороны расходов частично восстановится в ближайшие месяцы. Поспособствует этому недавнее повышение цен на электроэнергию и подорожание топлива. Dragon Capital ожидает, что показатель потребительской инфляции снизится до 9% г/г к концу 2023 года и будет колебаться примерно на этом же уровне на протяжении всего 2024 года.

Официальный обменный курс гривны на конец 2023 года, как ожидается, будет оставаться на уровне 36,6–37,5 гривен за доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом – 39 гривен за доллар, до конца 2024 года – умеренное послабление до 41 гривен за доллар.

Объем резервов НБУ будет на уровне 42 миллиарда долларов на конец 2023 года, а в следующем году вырастет до 47 миллиардов долларов.

Напомним, Национальный банк Украины 29 августа смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам. Соответствующие ограничения осуществляются для перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин напомнил, что осенью традиционно растет спрос на наличную валюту, поэтому обменники повышают стоимость иностранной валюты по отношению к гривне. Вероятно, подобная ситуация будет наблюдаться и в сентябре 2023 года.

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