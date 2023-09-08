Рэпер Yarmak стал командиром подразделения управления дронами

Рэпер Александр Ярмак, известный под псевдонимом Yarmak, поделился, что стал командиром подразделения управления дронами.

Как известно, с начала полномасштабной войны Ярмак служит в рядах ВСУ. Защитник работает на дронах. Ярмак был в подразделении, а сейчас перевелся в новый полк, где стал командиром. Об этом военный рассказал в YouTube-проекте Евгения Яновича "20:23".

Ярмак признался, что это достаточно ответственное решение для него:

"Война забрала очень много прекрасных патриотов-командиров, людей компетентных. Этих людей в нашей армии, к сожалению, становится все меньше. И поэтому кто-то, кто проходит путь, должен брать на себя ответственность. Это большая ответственность за жизнь 28 человек, за результаты, но кто-то это должен делать", – объяснил Yarmak.

Рэпер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Защитник рассказал, что в его подчинении будет 28 военных. Себя Ярмак называет человеком ответственным и компетентным в этом вопросе и уверен, что сможет обеспечить свое подразделение всем необходимым:

"Я для себя решил. Это большая ответственность. Это ответственность за жизнь 28 человек, за результаты. Но кто-то это должен делать. И по направлению дорнов-камикадзе я являюсь компетентным человеком, потому что я этим занимаюсь с прошлого года, и начинал только, когда СБУ начало заниматься, ГУР и только спецподразделения. Я один из тех, кто начал это движение в силах спецопераций", – добавил Александр.

Рэпер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Напомним, несколько месяцев назад рэпер Yarmak растрогал поклонников до слез видео, на котором впервые за долгое время встретился с дочерью. Защитник приехал с фронта к ребенку, чтобы поздравить его с днем ​​рождения.

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