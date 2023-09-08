Репер Yarmak став командиром підрозділу управління дронами

Артист-захисник зізнався, що для нього це величезна відповідальність.

Репер Олександр Ярмак, відомий під псевдонімом Yarmak поділився, що став командиром підрозділу управління дронами.

Як відомо, з початку повномасштабної війни Ярмак служить у лавах ЗСУ. Захисник працює на дронах. Ярмак був у підрозділі, а зараз перевівся у новий полк, де став командиром. Про це військовий розповів у YouTube-проєкті Євгена Яновича "20:23".

Ярмак зізнався, що це доволі відповідальне рішення для нього:

"Війна забрала дуже багато прекрасних патріотів-командирів, людей компетентних. Цих людей у ​​нашій армії, на жаль, стає дедалі менше. І тому хтось, хто проходить шлях, має брати на себе відповідальність. Це велика відповідальність за життя 28 людей, за результати, але хтось це має робити", - пояснив Yarmak.

Репер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Захисник розповів, що в його підпорядкуванні буде 28 військових. Себе Ярмак називає людиною відповідальною і компетентною у цьому питанні і впевнений, що зможе забезпечити свій підрозділ всім необхідним:

"Я для себе вирішив. Це велика відповідальність. Це відповідальність за життя 28 людей, за результати. Але хтось це має робити. І за напрямком дорнів-камікадзе я є компетентною людиною, тому що я цим займаюсь з минулого року, і починав тільки, коли СБУ почало займатися, ГУР і лише спецпідрозділи. Я один з тих, хто започатковував цей рух в силах спецоперацій", - додав Олександр.

Репер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Нагадаємо, декілька місяців тому репер Yarmak розчулив шанувальників до сліз відео, на якому вперше за довгий час зустрівся з донькою. Захисник приїхав з фронту до дитини, аби привітати її з днем народження.

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