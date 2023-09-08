Антитренди осені 2023 року – цих 6 речей варто позбутися, вони роблять образ дешевим

Осінь – це найкращий час, щоб оновити свій гардероб та позбутися одягу, який давно вже не в моді. Якщо ви маєте улюблене вбрання, яке не хочете викидати, то краще йому знайти альтернативу. Вибрати той одяг, який буде трендовим і вигідно підкреслюватиме вашу фігуру. Яких речей варто позбутися, щоб вони не дешевили ваш образ, - читайте далі.

Речі з леопардовими принтами

Цей шик кінця дев’яностих уже давно минув, але ще можна зустріти його на деяких пані. Якщо ви маєте у своєму гардеробі легінси, блузи, костюми з леопардовим малюнком, їх варто негайно позбутися. А натомість придбати такі ж самі речі природних чи пастельних елегантних відтінків, які зроблять ваш образ дорогим та модним. Оскільки восени 2023 року в трендах кольори всіх природніх відтінків.

Легінси з прозорими вставками

Такі лосини були дуже популярними років п’ять тому, а зараз в моді легінси з цупкої тканини чи еко-шкіри без вставок. Тому немодну річ варто негайно викинути і додати в гардероб базові однотонні лосини. Тоді цієї осені ви будете на піку трендів. Комбінувати їх можна з худі, кашеміровим светром, білою сорочкою, шкіряною курткою чи класичним однобортним пальто.

Міні-спідниця більше не в моді восени 2023 року

Якщо вам 25+, її потрібно було викинути негайно ще кілька років тому. Така річ спотворить ваш образ, ви матимете дешевий вигляд. Якщо ви бажаєте підкреслити свої гарні ніжки, то трендова річ осені 2023 року – спідниця довжини міді, буде для вас ідеальним варіантом. Такий одяг максимально підкреслює красу фігури та маскує недоліки, Якщо у вас ніжка повненька, то ця спідниця добре сяде на вашу фігуру, підкресливши красу ваших ніг.

Трикотажні кофти

Цей одяг також вийшов з моди, тому його варто позбутися, бо він точно в антитрендах осінню 2023 року. Дизайнери пропонують замінити такі кофти на кашемірові светри, сорочки класичного крою або худі. Тоді ви точно будете на піку моди.

Джинси, які обтягують, більше не в моді восени 2023 року

Так, цей фасон полюбляють дівчата, але варто розуміти, коли штани обтягують, вони також підкреслюють усі недоліки талії. Це стосується не лише джинсів, а й усього одягу. Тому краще замінити джинси-скіні на денімові штани прямого крою. Вони ідеально підкреслять вашу фігуру і замаскують усі недоліки. В таких джинсах ви будете стрункою, привабливою та модною.

Приталена куртка – це антитренд осені 2023 року

Якщо ви ще маєте сумніви: чи варто позбутися цієї речі, - можна сміливо її викидати. Цієї осені модними будуть куртки бомбери. Якщо ви все ж таки бажаєте приталений верхній осінній одяг, можна придбати класичне пальто чи тренч. Це базові речі високої моди, які ніколи не виходять з трендів, тому стилісти рекомендують завжди мати їх у своєму гардеробі.

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