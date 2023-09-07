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Залужний та французький командувач Бюркар обговорили потреби ЗСУ та підготовки військовослужбовців

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Залужний та французький командувач Бюркар обговорили потреби ЗСУ та підготовки військовослужбовців

Залужний та французький командувач Бюркар обговорили контрнаступ ЗСУ

Українські воїни відбивають атаки росіян, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень і перевагу у силах.

Росіяни мають кратну перевагу у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, однак попри це ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

"Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції", — повідомив Залужний.

У розмові головнокомандувачі окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції.

"Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на звязку та спільно докладати зусиль задля деокупації України", — додав Залужний.

Нагадаємо, ЗСУ мають певні успіхи, водночас ворог продовжує спроби пробити нашу оборону. На півдні українські війська продовжують наступальну операцію. І є речі, які озвучувати не можна.

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Дата публікації
Перегляди
294
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