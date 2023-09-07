Аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ у районі Бахмута: деталі

Збройні сили України поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку та просунулися на схід від Невельського в Донецькій області.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту з посиланням на Генштаб повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута. Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони поступово відвойовують позиції в цьому район.

Свою чергою, один російський "воєнкор" заявив, що українські захисники просуваються в Кліщіївці протягом останніх трьох днів. Наразі ЗСУ контролюють половину населеного пункту. Тим часом і нші російські джерела стверджували, що в районі Кліщіївки тривають позиційні бої.

Також український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Залізнянського, Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Білої Гори.

Українські сили вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на схід від Невельського.

Донеччина. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, 6 вересня у ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом, а у Кліщіївці - міські бої. Зазначається, що окупанти відходять з втратами.

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