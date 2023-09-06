У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом: у Кліщіївці - міські бої

Українські захисники мають успіхи у боях під Бахмутом, зокрема у Кліщіївці тривають міські бої, а окупанти відходять з втратами.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, пише "Еспресо".

Він пояснив, що ЗСУ мають успіх на південному фланзі біля Бахмута, окупанти зазнають втрат та відходять

"На південному фланзі поблизу Бахмута противник зазнає втрат у живій силі та техніці. Ворог з боями продовжує відходити. Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, звільняючи метр за метром нашу землю від окупантів. Продовжуємо закріплюватися на звільнених рубежах", - заявив Євлаш.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ наголосив, що у Кліщіївці наразі тривають міські бої.

"У Кліщіївці зараз тривають міські бої. Противник обороняється, але з боями відходить на завчасно підготовлені позиції. Ми успішно завдаємо противнику ураження. Знищуємо його техніку та особовий склад. Ворог у паніці шукає виходи з цієї ситуації", - сказав Євлаш.

Нагадаємо, Блінкен під час візиту у Київ оцінив прогрес контрнаступу ЗСУ.

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