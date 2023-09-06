В ВСУ заявили об успехе под Бахмутом: в Клещиевке – городские бои

ВСУ закрепляются на освобожденных рубежах.
Украинские защитники имеют успехи в боях под Бахмутом, в частности в Клещиевке продолжаются городские бои, а оккупанты отходят с потерями.
Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, пишет "Эспрессо".
Он пояснил, что ВСУ имеют успех на южном фланге возле Бахмута, оккупанты понесут потери и отходят.
"На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клищиевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах", — заявил Евлаш.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск подчеркнул, что в Клищиевке продолжаются городские бои.
"Противник обороняется, но с боями отходит на заранее подготовленные позиции. Мы успешно наносим противнику поражение. Уничтожаем его технику и личный состав. Враг в панике ищет выходы из этой ситуации", — сказал Евлаш.
Напомним, Блинкен во время визита в Киев оценил прогресс контрнаступления ВСУ.
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