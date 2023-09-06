Блінкен під час візиту у Київ оцінив прогрес контрнаступу ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 6 вересня повідомив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу.

Про це він сказав під час спільної зустрічі із очільником МЗС України Дмитро Кулебою.

Дипломат зазначив, що своїм візитом бажає "продемонструвати тверду підтримку Україні".

"Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася", – заявив він.

Нагадаємо, у середу, 6 вересня, держсекретар США Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом.

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