У Кремлі заявили, що юридично ПВК "Вагнер" не існує

У Кремлі відреагували на плани Британії визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Там заявили, що "де-юре" такої групи немає.

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають пропагандисти.

У нього запитали, що він думає про наміри Британії визнати "Вагнера" терористичною організаціюєю. У відповідь він сказав: "Де-юре такої групи не існує".

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав цивільний російський бізнес джет Пригожина. Згодом стало відомо, що на борту серед пасажирів перебував сам ватажок "Вагнера".

Слідчий комітет Росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Однак у ГУР не впевнені на 100% в загибелі Пригожина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

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