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Ситуація на ЗАЕС: у ГУР відповіли, чи є загроза теракту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ситуація на ЗАЕС: у ГУР відповіли, чи є загроза теракту

Окупанти на Запорізькій АЕС / Фото: Associated Press

У розвідці розповіли про рівень загрози теракту на Запорізькій АЕС.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС загроза реалізації Росією теракту зменшилася.   

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів "Укрінформу".

"Запорізька атомна електростанція – великий об'єкт атомної енергетики України, захоплений російськими окупантами і терористами. Це означає, що ні міжнародні, ні українські норми атомної безпеки там не дотримуються. Відповідно, говорити, що там – безпека і порядок, ми зараз точно не можемо. Але, так, порівняно з історією кількомісячної давнини, безпосередня загроза реалізації теракту на даному етапі зменшилася", – прокоментував Юсов.

Водночас він підкреслив, що загроза теракту зберігається, оскільки територія ЗАЕС замінована, у тому числі вибуховими пристроями дистанційного детонування.

Нагадаємо, у серпні пропагандисти РФ почали ширити інформацію, що диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. 

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Дата публікації
Перегляди
140
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