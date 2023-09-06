Ситуація на ЗАЕС: у ГУР відповіли, чи є загроза теракту

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС загроза реалізації Росією теракту зменшилася.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів "Укрінформу".

"Запорізька атомна електростанція – великий об'єкт атомної енергетики України, захоплений російськими окупантами і терористами. Це означає, що ні міжнародні, ні українські норми атомної безпеки там не дотримуються. Відповідно, говорити, що там – безпека і порядок, ми зараз точно не можемо. Але, так, порівняно з історією кількомісячної давнини, безпосередня загроза реалізації теракту на даному етапі зменшилася", – прокоментував Юсов.

Водночас він підкреслив, що загроза теракту зберігається, оскільки територія ЗАЕС замінована, у тому числі вибуховими пристроями дистанційного детонування.

Нагадаємо, у серпні пропагандисти РФ почали ширити інформацію, що диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС.

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