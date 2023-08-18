Запорізька чи Курська АЕС: де більша загроза теракту з боку РФ — представник ГУР

Поки російські окупанти залишаються на території Запорізької АЕС небезпека теракту на цьому об’єкті зберігається. Але не виключена можливість провокації російських спецслужб на атомному об’єкті на території РФ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі ТСН.

За його словами, на ЗАЕС істотно ситуація за останні дні не змінилася, якщо не враховувати спроб ІПСО проти України з метою посіяти паніку і серед українців, і серед наших партнерів.

Андрій Юсов нагадав, що під час пікової ситуації щодо можливого російського теракту на ЗАЕС працівники “Росатому”, які там перебували, самі просили, щоби їх забрали з території станції і частина була вивезена.

“Наразі залишається частина співробітників "Росатома", який допомагає російським терористам. На станції продовжуються фільтраційні заходи і тиск стосовно цивільного українського персоналу. На станції залишаються російські військові терористи, зокрема Росгвардія. Поки росіяни там - залишається небезпека, але істотно ситуація не змінилася за останній час", - підкреслив він.

Андрій Юсов зауважив, що інформація про можливі провокації на російських атомних об'єктах, зокрема, на Курській АЕС, з боку російських спецслужб була і раніше.

“Цього тижня вона активізувалася. Це коронна фішка ФСБ. ФСБ може продовжувати підривати Росію і цілком імовірно, що для вирішення уже власних внутрішніх проблем, зокрема проблем із мобілізацією власного суспільства, [вони] можуть вдатись і до таких кроків", - припустив представник ГУР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Театральне інтерв'ю Лукашенка, переполох у Москві та безпека на ЗАЕС | ЮСОВ"

Нагадаємо, російська влада підготувала план евакуації населення у Курській області, де, ймовірно, готується провокація на атомній електростанції.

Читайте також: