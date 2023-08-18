Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримає "потужні речі” — Зеленський

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1171
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримає "потужні речі” — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Український президент зазначив, що “новини для України” уже невдовзі стануть очевидними.

Президент України Володимир Зеленський натякнув на нову зброю для українських воїнів, яку отримає Україна, зокрема, від сусідів із ЄС.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 18 серпня.
 
“Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів”, - заявив український лідер.

Зеленський зазначив, що “новини для України” уже невдовзі стануть очевидними.

“Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення”, - повідомив він.

Окрім того, президент Зеленський перелічив дипломатичні успіхи України цього тижня. Серед них — приєднання до декларації безпекових гарантій “Великої сімки” 18 держав, а також спільна праця із 63 дипломатичними місіями заради реалізації пунктів української формули миру. 

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація