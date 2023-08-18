Україна отримає "потужні речі” — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський натякнув на нову зброю для українських воїнів, яку отримає Україна, зокрема, від сусідів із ЄС.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 18 серпня.



“Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів”, - заявив український лідер.

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Зеленський зазначив, що “новини для України” уже невдовзі стануть очевидними.

“Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення”, - повідомив він.

Окрім того, президент Зеленський перелічив дипломатичні успіхи України цього тижня. Серед них — приєднання до декларації безпекових гарантій “Великої сімки” 18 держав, а також спільна праця із 63 дипломатичними місіями заради реалізації пунктів української формули миру.

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