Росія готується до підписання нової "зернової угоди" без України – ЗМІ

Укласти новий договір можуть вже цими вихідними.

Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість "зернової угоди". Участь в ньому України – не передбачена.

Про це повідомляє видання Bild.

Що відомо

Журналісти видання посилаються на службове листування між МЗС та посольствами Росії і Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Там йдеться про те, що Москва заздалегідь попередила Анкару про свій вихід із "зернової угоди". Очікується, що за новими домовленостями Росія буде постачати зерно до бідних країн Африки та інших. У цьому процесі Туреччина виступатиме як організатор, а Катар буде спонсором поставок.

"Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан також просить Росію відновити колишню "зернову угоду", щоб зерно поставлялося і з України. Анкара пропонує діяти під егідою ООН", – наголошується у матеріалі.

Попередньо, ново тристороння угода може бути підписана 19-20 серпня у Будапешті, Угорщина. Саме туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов, президент Туреччини Реджеп Ердоган невдовзі приєднається.

Зауважимо, найближчим часом має відбутися зустріч Путіна та Ердогана. На думку політолога Олексій Якубіна, турецький лідер має певні важелі впливу на диктатора. Так, він може змусити Росію повернутися до "зернової угоди".

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