Готується черговий обмін військовополоненими: українські спецслужби розповіли деталі

За роки війни між Україною та Росією відбулося 48 обмінів, вдалося повернути майже 2 600 українців.
Українські спецслужби готують черговий обмін військовополоненими. Про це сьогодні повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Загалом за роки війни між Україною та Росією відбулося 48 обмінів. Україні вдалося повернути 2 598 наших людей – це не тільки військові, а й цивільні.
Які проблеми виникають під час обміну і чому не всі військовополонені росіяни хочуть повертатися на свою батьківщину – в ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 серпня.
Четверо російських військовополонених – вони сідають у ряд і годину розповідають про своє життя. Всі історії різні, але закінчуються однаково – їх відправили на передову і за декілька днів вони були вже в полоні.
"Хотів підзаробити в тилу, а потрапив на фронт і в полон..."
"4 чи 5 числа нас вивезли, а 9 я потрапив у полон. Як потрапив у полон, а потрапив, скажімо так, гарно", – каже Микита Лебедєв із Луганська, який воювати проти рідної країни вирішив добровільно, був двічі поранений, в полоні вже теж вдруге. Мріє про обмін, власне, так само, як і Сергій Прохоров із Маріуполя. Цей чоловік сам пішов до російського військкомата, хотів підзаробити грошей.
"Мені там пообіцяли хорошу зарплату, в районі 204 тисячі рублів. Пообіцяли, що я буду в тилу. Я погодився і пішов", – каже Сергій.
Він воював проти України, а українські лікарі врятували йому життя.
"Мене тут у шпиталі вилікували, вимили уламки, зашили. Я шкодую, що так вчинив. Визнаю свою провину, каюсь, сподіваюсь, що мене обміняють", – додає він.
У спецтаборі полонені навіть набирають вагу
Поки готується обмін, військовополонені живуть у спеціальному таборі. Трохи працюють, але робота обов'язково не важка – такі норми Женевської конвенції. Офіцери взагалі від роботи можуть відмовитися. Ну, і обов'язкове здорове харчування та повноцінний сон.
"Це стандартні порції, це калорійні порції, більшість російських військовополонених, на відміну від наших військовополениних у росії, набирають вагу, а не втрачають. У них триразове харчування, восьмигодинний сон, у них є церква, де можна свої релігійні потреби задовольнити. Для мусульман є місце для намазу. Надається медична допомога, рентген, стоматологія, лікарі, часто на батьківщині у них таких умов не було", – розповідає представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
Таке ставлення до військовополонених дає результат. Речник проєкту "Хочу жить" надає статистику – росіяни масово цікавляться, як здатися в полон. Навіть ще до потрапляння на фронт.
Росіяни масово цікавляться, як здатися в полон
"За рік існування проєкту ми отримали понад 22 тисячі звернень, відвідування сайту – 46,2 мільйона, більшість – з території Росії. У нас працює 10 операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень на день", – розповідає речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.
"Очікуємо гарних новин"
Кількість полонених військові тримають у секреті. Єдине, кажуть, кожен п'ятий росіянин здався добровільно. Інколи це відбувається масово, цілими підрозділами з командирами і зброєю. Ці полонені саме й дають змогу повертати з полону українців.
"Українців повернуто з російської неволі станом на зараз 2 598, і 48 обмінів уже відбулося, і от іде робота й підготовка до наступних (обмінів – ред.), і ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини, чергові добрі новини для родичів наших захисників", – розповідає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Нагадаємо, за кілька останніх тижнів українським військовим вдалося взяти в полон понад 200 росіян, отже, під час чергового обміну додому повернеться більше наших.
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