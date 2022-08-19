Борошно для рослин: три поради від досвідчених городників

Якщо ви придбали борошно, якість якого вас не задовільнила, не поспішайте його викидати. Цей продукт можна з користю використати на городі. Читайте як це роблять досвідчені городники в матеріалі ТСН.ua.

Як досвідчені городники використовують борошно з користю для рослин

Мало хто здогадується, що такий продукт, як борошно, може бути корисним для городини. Але існує цілих три способи його використання на грядках.

Для підживлення рослин

Під час висаджування борошно можна використовувати, щоб підживити розсаду. Для цього готують такий розчин: беруть 4-5 столові ложки борошна, змішують їх із землею та підсипають відразу в лунки. Завдяки цьому інгредієнту молоді рослини отримують калій та фосфор, які необхідні для їхнього зростання.

Захистить від шкідників

Особливо ефективно борошно бореться з ненависною для всіх городників попелицею. Рослини, уражені цим шкідником, просто потрібно посипати продуктом та залишити на одну добу. Наступного дня водою попелицю змивають з листочків разом з борошном.

А ще борошно буде корисним, якщо ви хочете захистити свою городину від слимаків або гусениць, але не бажаєте використовувати хімію.

Для виготовлення компосту

Навіть якщо ви вже обприскали рослини від шкідників та підживили їх за допомогою інших добрив, не поспішайте викидати зіпсоване або недостатньо якісне борошно. Воно знадобиться для компосту. Завдяки такому незвичайному інгредієнту процес створення компосту значно прискориться, а його склад збагатиться.