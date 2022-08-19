Мука для растений: три совета от опытных огородников

Если вы приобрели муку, качество которой вас не удовлетворило, не торопитесь ее выбрасывать. Этот продукт можно с пользой использовать в огороде. Читайте, как это делают опытные огородники в материале ТСН.ua.

Как опытные огородники используют муку с пользой для растений

Мало кто догадывается, что такой продукт, как мука, может быть полезен овощам. Но существует целых три способа его использования на грядках.

Для подкормки растений

При высадке муку можно использовать, чтобы подкормить рассаду. Для этого готовят такой раствор: берут 4-5 столовых ложки муки, смешивают их с землей и подсыпают сразу в лунки. Благодаря этому ингредиенту молодые растения получают калий и фосфор, необходимые для их роста.

Защитит от вредителей

Особенно эффективно мука борется с ненавистной для всех огородников тлей. Растения, пораженные этим вредителем, просто нужно посыпать продуктом и оставить на сутки. На следующий день тлей смывают с листочков вместе с мукой.

А еще мука будет полезна, если вы хотите защитить свои овощи от улиток или гусениц, но не хотите использовать химию.

Для изготовления компоста

Даже если вы уже опрыскали растения от вредителей и подкормили их с помощью других удобрений, не спешите выбрасывать испорченную или недостаточно качественную муку. Оно пригодится для компоста. Благодаря такому необычному ингредиенту процесс создания компоста значительно ускорится, а его состав обогатится.