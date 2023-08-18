Странные смерти российских генералов: что ждет военное руководство РФ — представитель ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что диктаторский режим Кремля упорно ищет "ответственных" за провалы на войне. Именно с этим и связаны внезапные случаи смерти среди военного руководства.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

Андрей Юсов подчеркнул, что среди российского генералитета также будут выявлять "предателей".

"Возможно даже, по старой сталинской традиции, кто-то завтра из этих генералов признается в работе на английскую разведку или на украинскую разведку, или в работе на украинское националистическое подполье", — предположил он.

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Представитель ГУР считает, что в Кремле происходят "классические интриги внутри диктаторского режима, который сам себя поедает".

“Ищут "крайних" за провалы, за невыполненные обещания, за огромные потери в живой силе и технике, за падение в экономике. И "крайними" в этой ситуации выглядят сегодня именно кадровые военные. То есть, не те, кто принимал преступные политические решения, не те, кто получал от этого определенную выгоду, и даже зарабатывали на этой кровавой войне, не пропагандисты, не те, кто обслуживал режим Путина или носил за ним чемоданчик”, — отметил Андрей Юсов.

По его словам, в российской истории такие ситуации уже неоднократно случались, но удивляет то, что российские кадровые военные позволяют такое с собой делать.

Как сообщалось ранее, недавно в России в возрасте 57 лет скончался бывший замминистра обороны РФ, участник вторжения в Украину генерал-полковник ВС РФ Геннадий Жидко.

Напомним, в исправительной колонии скончался еще один российский генерал Геннадий Лопырев. Его подозревали в том, что он украл деньги при строительстве поместья для Путина.

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