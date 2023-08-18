Связано с предвыборной кампанией: военный эксперт объяснил, когда Украина может получить F-16

Передача Украине истребителей F-16 связана с предвыборной кампанией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"История F-16 связана абсолютно тесно с предвыборной кампанией. Политтехнологи, которые помогают администрации или команде Байдена, они просто не советуют втягиваться в эту историю до того, как Украина добьется успеха. Мое мнение, если украинские войска, например, до завершения осенней кампании дойдут до Крыма, тогда F-16 нам дадут максимально быстро, где-то в начале 2024-го. Если нет, тогда будет отсрочено вплоть до самых выборов, то есть где-то сентябрь-октябрь 2024 года", – рассказал Михаил Самусь.

По его словам, истребители, возможно, дадут в сентябре.

“Например, половину эскадрильи – 6 штук, но для того, чтобы они не участвовали в боевых действиях. Почему это делается? Синдром Афганистана. Эти плохие истории никому не нужны. Собьют несколько F-16, затем Трамп выступит "что вы делаете, тратите деньги налогоплательщиков" и так далее. То есть если это будет success story, тогда будут быстро, если нет, то нет”, – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака.

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