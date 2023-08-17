Заря – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 4-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и "Александрией".

В пятницу, 18 августа, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24 луганская "Заря" померяется силами с "Александрией".

Поединок пройдет на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

После трех туров отечественного первенства "Заря" с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

В свою очередь, "Александрия" с 6 баллами расположилась на четвертой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

Напомним, "Заря" – бронзовый призер прошлого сезона УПЛ. Команда Ненада Лалатовича сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с победителем пары "Днепр-1" – "Славия" Прага.

Если луганская команда проиграет в плей-офф отбора ЛЕ, то автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.

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