Дивіться наживо поєдинок 4-го туру чемпіонату України між луганською "Зорею" та "Олександрією".

У п'ятницю, 18 серпня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24 луганська "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Після трьох турів вітчизняної першості "Зоря" з трьома очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

Своєю чергою, "Олександрія" з 6 балами розташувалася на четвертій позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, "Зоря" – бронзовий призер минулого сезону УПЛ. Команда Ненада Лалатовича зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи з переможцем пари "Дніпро-1" – "Славія" Прага.

Якщо луганська команда програє в плейоф відбору ЛЄ, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

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