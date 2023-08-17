Дивіться наживо поєдинок 4-го туру чемпіонату України між луганською "Зорею" та "Олександрією".
У п'ятницю, 18 серпня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24 луганська "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області. Стартовий свисток пролунає о 19:00.
Після трьох турів вітчизняної першості "Зоря" з трьома очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ.
Своєю чергою, "Олександрія" з 6 балами розташувалася на четвертій позиції.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.
Нагадаємо, "Зоря" – бронзовий призер минулого сезону УПЛ. Команда Ненада Лалатовича зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи з переможцем пари "Дніпро-1" – "Славія" Прага.
Якщо луганська команда програє в плейоф відбору ЛЄ, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.
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